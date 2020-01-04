103 ملايين شاب بالعالم يفتقرون لمهارات القراءة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحرز تقدم كبير في الحصول على التعليم، وتحديدا على مستوى المدارس الابتدائية، للفتيان والفتيات. ومع ذلك، الحصول لا يعني دائما نوعية التعليم، أو الانتهاء من المرحلة الابتدائية.

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وبحسب الأمم المتحدة هناك أكثر من 103 ملايين شاب في جميع أنحاء العالم لا يزالون يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية.

حقائق

بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي في البلدان النامية 91%

57 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي لم يزالوا غير ملتحقين بالمدارس

يعيش أكثر من نصف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

يعيش نحو 50% من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في المناطق المتضررة من النزاعات

يفتقر 617 مليون شاب حول العالم إلى مهارات الحساب والقراءة والكتابة الأساسية.

الهدف بحلول 2030