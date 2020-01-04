الخدمة المدنية تحقق 95% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصدت وزارة الخدمة المدنية، ممثلة بوكالة الوزارة للتحول الرقمي، منزلة متقدمة فاقت الـ95% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية، في خطوة تعزز أهمية الخدمات الرقمية، الرامية إلى تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أعلى مستوى يعمل على تعزيز الكفاءة البشرية وإرساء الشفافية ويسهل وصول خدمات الوزارة لمستفيديها وفق أعلى معايير الجودة وبما يختصر الوقت ويسهل الإجراءات.

وأزجى وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان شكره لوكالة الوزارة للتحول الرقمي نظير تحقيق هذا الموقع المتقدم في المؤشر، وبارك جهودهم المتميزة والكبيرة للوصول إلى هذا المستوى خلال الربع الثالث من العام الماضي 2019.

وتعول الخدمة المدنية التي حصدت الموقع البلاتيني على ملف التحول الرقمي، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى رضا المستفيدين من هذه الخدمات، في حين تعد تلك الخدمة المخرج النهائي لعمليات إعادة تصميم وفهم تجربة المستفيد، بارتكازها على تصميم الخدمة وفق معايير محددة تختلف من خدمة إلى أخرى.

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وعد وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين أن الحصول على هذا الموقع المتقدم في مؤشر النضج الالكتروني يأتي ضمن الخطوات التي تبذلها الوزارة الضامنة لتحقيق «الأتمتة» في جميع خدماتها، القائمة على تطوير البنية التحتية الرقمية.

وقال «نضع التحول الرقمي هدفا استراتيجيا لنا في الوزارة بدعم من وزير الخدمة المدنية الذي يحرص على تقديم هذا النوع من الخدمات التي تسهل على المستفيد وتختصر عليه الوقت والجهد، بما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030».

وأضاف أن الخدمة المدنية تقدم من خلال منظومتها الالكترونية حلولا رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، حيث يستفيد من خدماتها أكثر من 3 ملايين ما بين الموظفين الحكوميين ومختصي الموارد البشرية وصناع القرار والباحثين عن عمل، وتبين الممارسات الدولية أن مبادرات «الحوكمة الرقمية» تقلل من التحديات الإدارية، التي تواجهها الجهات الحكومية، في حين تعزز من الأداء الاقتصادي.

عن مؤشر النضج للخدمات الحكومية الرقمية: