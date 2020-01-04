دارة الملك عبدالعزيز تحكي أسواق المملكة قبل 200 عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعزز 10 كتب محولة صوتيا أصدرتها دارة الملك عبدالعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، إذ تنوعت تلك الكتب بين السياسي والاجتماعي والتراثي الذي يخدم المعلومة التاريخية، وتعد من الكتب ذات الصفحات القليلة نسبيا، فعلى سبيل المثال كتاب «الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة السعودية الثانية» يتحدث عن فئات المجتمع ومراتبها، وعن بعض المهمات السياسية لبعض الشرائح الحكومية، وعن الصناعات اليدوية والأسواق التجارية المختلفة في المملكة العربية السعودية قبل 200 عام.

وتواصل الدارة التنويع في أشكال إصداراتها لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع السعودي والعربي، فقد التفتت مبكرا إلى تحويل كتبها الورقية إلى كتب صوتية مختصرة وشاملة تخدم المحتوى العربي في الانترنت.

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كما تتيح الفرصة للتعرف على معلوماتها الرئيسة والمهمة دون فرق كبير مع النسخة الورقية لها مستهدفة بتلك الصيغة من لا يملك الوقت والمكان للقراءة، والمكفوفين، وهواة الكتاب الالكتروني وغيرهم، والاستماع إليها أثناء السفر بالسيارة والقطار والطائرة بشكل يستثمر الوقت بالفائدة، فضلا عن إمكانية الإهداء بين عشاق القراءة والمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة.

بينما يتحدث كتاب «الترويح في عهد الملك عبدالعزيز» عن وسائل الترويح عن النفس لدى أفراد المجتمع السعودي في مناطق المملكة، وبداية لعبة كرة القدم كوسيلة ترويحية وترفيهية، والمؤسسات الأولى المنتجة للترويح النفسي والاجتماعي في المدن الرئيسة للمملكة.

وتستثمر الدارة هذا المسار في تقديم المعلومة إكمالا لجهودها العلمية في الإفادة من التقنية الحديثة ونشر ثقافة «الاستماع» القديمة الحديثة، والتي بدأت منذ ظهور المذياع في العالم العربي، وتعمل الدارة حاليا ضمن مشروع تحويل المواد التاريخية إلى مواد رقمية عبر عدد من الوسائل الحديثة على إطلاق منصة صورية حديثة.

4 أشكال لمصادر المعلومات التاريخية