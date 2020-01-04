الشؤون الإسلامية تنظم دورات علمية في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت أمس فعاليات الدورة العلمية السادسة والعشرين المقامة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية، والتي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ويقدمها نخبة من المشايخ وطلبة العلم يشرحون خلالها عددا من المتون والكتب العلمية.

وتستهل الدورة العلمية التي تستمر حتى الخميس المقبل أعمالها بدروس يلقيها عدد من الدعاة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمة الله، بحي سلطانة في مدينة الرياض، بعد صلوات الفجر والعصر والمغرب والعشاء.

وألقى أحمد الونيس درسا في شرح المنظومة البرهانية في الفرائض، كما يلقي عبدالعزيز السعيد درسا بعنوان «ثلاثيات للإمام البخاري» بعد صلوات العصر والمغرب والعشاء.

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وتواصل الدورة دروسها العلمية يومي الأحد والثلاثاء بعد صلوات العصر والمغرب والعشاء بدرس يقدمه عبدالله العنقري بعنوان «عقيدة السلف أصحاب الحديث»، ويوم الاثنين درس لفهد الفهيد بعنوان «الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية».

فيما يلقي الأربعاء عبدالعزيز السدحان دروسا علمية بعنوان «تفسير غريب القرآن في جزء الأحقاف» بعد صلوات العصر والمغرب والعشاء.

وتختتم الدورة أعمالها الخميس 14 جمادى الأولى الحالي، بدروس علمية لعبدالله العنقري بعد صلوات العصر والمغرب والعشاء بعنوان «شرح مختصر في أصول العقائد الدينية».

وتأتي هذه الدورة العلمية امتدادا للدورات العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة وإشراف من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.