السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس الأول من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة، كما جرى بحث ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.



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كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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