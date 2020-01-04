شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تعلن الحرب رسميًا على إيران.. وتشن غارات جوية مباغتة (التفاصيل الأولية + صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيما اعتبره مراقبون، إعلانا رسميا بالحرب على إيران في العراق،، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر عسكري عراقي قوله، إن ضربات جوية استهدفت قبل قليل قافلة لفصيل عراقي تابع لإيران شمالي بغداد، أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

قد يهمك ايضاً:

شاهد.. لحظة وفاة ضابط في الحرس الملكي السعودي أثناء حفل الزفاف بـ”السيح” (فيديو صادم)

أقوى مشهد مؤثر.. مذيعة MBC لم تتمالك نفسها أثناء قراءة خبر وفاة نجوى قاسم .. انهارت بشدة وكادت تسقط أرضا(فيديو)

بعد ”فضيحة الحديقة” ليلة رأس السنة.. السعودية فوز العتيبي عادت لتفعلها مجددا وتبث ”فيديو جديد” للحظاتها الحميمية مع زوجها في البيت! (شاهد)

عاجل : بعد مقتل سليماني.. السعودية تقدم لأمريكا خطة عسكرية جديدة لاغتيال عبدالملك الحوثي وقادة جماعته وصحيفة تكشف التفاصيل

شاهد: تبادل إطلاق نار خلال تشييع قاسم سليماني والمهندس في بغداد (فيديو صادم)

عاجل : أمريكا تعلن الحرب رسميًا على إيران.. وتشن غارات جوية مباغتة (التفاصيل الأولية + صور)



عاجل : توقيف عمليات ارسال الحوالات المالية من مأرب والمناطق المحررة الى صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين..!

عاجل.. إيران تعلن قائمة أهدافها للرد على مقتل قاسم سليماني .. على رأسها السعودية



ظهور مفاجئ لـ بشار الأسد وهو يبتاع الخضار في تركيا وهذا مصيره! (فيديو)

وكالة دولية تنشر صورا مثيرة توثق طلوع ”قرن الشيطان“ والشروق ”الشرير“ على أراضي دولة قطر..! (شاهد 5 صور عالية الوضوح)

عاجل : ترامب يعتذر للايرانيين عن اغتيال قاسم سليماني ويبعث برسالة عاجلة عبر قطر إلى حكام طهران.. لن تصدق مالذي طلبه منهم؟

Advertisements

ظهور مفاجئ لـ عبدالملك الحوثي بعد مصرع قاسم سليماني .. شاهد ماذا قال وكيف ظهر؟؟

بسبب مقتل سليماني.. ايران تفاجئ الجميع وتقوم بتغيير لون علم دولة خليجية من ”الأحمر العنابي” الى ”الأسود”..! (صورة)



آخر وصية ”مؤثرة” كتبها قاسم سليماني بخط يده وسلمها لزوجته قبيل اغتياله بأيام.. شاهد ماذا قال فيها؟ (صورة)

العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ توقعت مقتل قاسم سليماني قبل أيام.. واليوم تتنبأ بمصير ترامب وتفجر مفاجأة بشأن ماسيحدث في العراق واليمن (شاهد)

صور مثيرة ونادرة للجنرال قاسم سليماني حينما كان شابا مراهقًا يقاتل صدام حسين .. شاهد من كان بجواره؟!!

عاجل : أول وزير خارجية خليجي يطير إلى إيران عقب مقتل قاسم سليماني .. شاهد من يكون؟؟

ظهور مثير لأبناء وبنات قاسم سليماني بعد مقتل والدهم بغارة أمريكية.. شاهد ماذا فعلوا وأثلجوا صدور الخليجيين وأسعدوا قلوب العرب (صور)

بعد مقتل سليماني.. إيران ترفع الراية الحمراء على قبة مسجد في قم.. ومغردون يكشفون معاني هذا الحدث ودلالاته (شاهد)



رغد صدام حسين تحتفل بمقتل قاسم سليماني .. وتهز مواقع التواصل بهذا ‘‘الفيديو‘‘ (شاهد)

ونفى الحشد الشعبي العراقي أن تكون الغارة الجوية استهدفت قادته مؤكدا أن من تم استهدافهم هم مسعفين.

وكان التلفزيون العراقي، قال إن قياديا بارزا في الحشد الشعبي قتل مع خمسة من مرافقيه في غارة جوية أمريكية في منطقة التاجي شمالي بغداد، استهدفت موكبا مكونًا من سيارتين.



ونقلًا عن مصدر عسكري عراقي، ذكرت العديد من وسائل الإعلام، أن ستة أشخاص قتلوا قرب معسكر التاجي، وجرح ثلاثة آخرون، بغارة استهدفت موكبهم عند الساعة الواحدة من فجر السبت.



يأتي ذلك غداة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، رفقة القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية ببغداد.

وتداول ناشطون صورا لموقع الاستهداف.