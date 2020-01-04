شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لـ بشار الأسد وهو يبتاع الخضار في تركيا وهذا مصيره! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شريطًا مصورًا يظهر شخصًا يشبه إلى حد كبير رئيس النظام في سوريا بشار الأسد، وهو يبتاع الخضار من أحد الأسواق التركية.

وبحسب ما رصدته وسائل إعلام سورية، فإن الشريط المصور يظهر شابًّا تركيًّا يشبه إلى حد كبير المجرم بشار الأسد، وهو يشتري الخضراوات من أحد الأسواق في تركيا.

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ظهور مفاجئ لـ بشار الأسد وهو يبتاع الخضار في تركيا وهذا مصيره! (فيديو)

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ولم تحدد الوسائل تاريخ أو مكان التقاط الشريط المصور، إلا أن أول تداول له كان في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بحسب نتائج البحث الأولي على موقع "غوغل".

وحظي الفيديو بانتشار وسخرية واسعة بين الناشطين السوريين في تركيا وخارجها، وذلك لدرجة الشبه الكبيرة بين الشاب التركي وبشار الأسد، إلا أن هوية الشبيه ما تزال مجهولة حتى الأن.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد شبيه لبشار الأسد، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي شريطًا مصورًا، يظهر شبيهًا آخر، وهو يبيع البنزين داخل إحدى محطات المحروقات في المملكة العربية السعودية.