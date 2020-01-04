علق وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير فجر اليوم (السبت) على الأحـداث والتطورات الأخيرة في العراق، مؤكداً على نظرة المملكة لأهمية التهدئة لتجنيب المنطقة مخاطر أي تصعيد.
وقال الجبير عبر تغريدة في حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “بيان المملكة بشأن الأحداث في العراق يؤكد على نظرة المملكة لأهمية التهدئة لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد”.
وكانت المملكة قد أصدرت بياناً عقب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني أمس (الجمعة)، قالت فيه إنها تابعت الأحداث في العراق الشقيق التي جاءت نتيجة الأعمال الإرهابية، مشددة على أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا يحمد عقباه.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يعلق على الأحداث في العراق بعد مقتل سليماني بصاروخ أمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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