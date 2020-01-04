بالصور: سقوط مواطن تسعيني بمركبته من منحدر جبلي على ارتفاع 1000 متر في بلجرشي

لقي مواطن تسعيني مصرعه، إثر سقوط مركبته من منحدر جبلي يقدر طوله بحوالي 1000م، في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفَاع المدني بالباحة، الرائد فايز الغامدي، إن مركز القيادة والتوجيه بمديرية المنطقة تلقى بلاغًا يفيد بسقوط مركبة من مرتفع جبلي بشفا قرية الفرية التابع لمركز بالشهم، ما استدعى تحريك الوحدات اللازمة للموقع فورًا.

وأضاف أنه بالوصول إلى موقع الحـادث اتضح وجود آثار سقوط مركبة، وقامت فرق الإنقاذ الجبلي بالبحث والنزول إلى المنحدر الوعر في ظروف جوية سيئة مع كثافة بالضباب الذي يحد من مدى الرؤية، وتم العثور على الجثمان والمركبة. وأشار إلى أن الفرق انتشلت الجثمان وحُمل بواسطة النقالة والحبال إلى الأعلى، قبل تسليم موقع الحـادث لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات الأخرى.