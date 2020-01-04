الكشف عن سبب وفاة الإعلامي نجيب الزامل

توفي الإعلامي وعضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل ، صباح اليوم السبت، بشكل مفاجئ في ماليزيا بعد صراع مع مرض الكلى بحسب مقربين له.

وكتب إمام مسجد الراجحي في مكة عبدالعزيز الأحمد: ”توفي الأخ العزيز أبو يوسف نجيب الزامل، صباح اليوم، في ماليزيا وهو في رحلة عائلية بعد معاناة مع مرض الكلى، ومع علمي بحقيقة الرحيل، لكن فقد هذه القامة الإيجابية العاملة الباذلة كبير، واسأل الله له الرحمة، والمغفرة، والفردوس الأعلى، وأن يجبر مصابنا وأهله وأحبابه ويعوضنا خيرًا“.