وكيل الهيئة العامة للرياضة: المملكة لا تألو جهدًا في تمكين الشباب ومكافحة الإرهاب

أكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، عبد الرحمن بن عبد الله السحيباني، اليوم السبت، أن المملكة العربية السعودية لا تألو جهدًا في تمكين الشباب، مشددًا على أن المملكة سبّاقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولها جهود كبيرة في هذا المجال.

وقال السحيباني، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، في ختام أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ (٦٤) التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم، إنه تمت مناقشة عدد من البنود، واتفق الوزراء على تفعيلها، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه البنود تم إحالته للجان الشبابية والرياضية لدراستها بما يحقق مصلحة الشباب ورياضيي الوطن العربي.

وأفاد السحيباني، أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تمكين الشباب، بما يحقق مصالحهم، وكذلك الرياضيين في الوطن العربي.

وبشأن موافقة المكتب التنفيذي على تنظيم جمهورية العراق لدورة الألعاب العربية ٢٠٢١، نوّه السحيباني، أن المملكة داعمة للعراق الشقيق من أجل إقامة هذه الدورة.