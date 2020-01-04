اعتداء على سعودية في ولاية أوريجون الأمريكية.. وأمر باعتقال فتاة هاجمتها

أصدر الادِّعاء العام بولاية أوريجون الأمريكية مذكرة اعتقال بحقِّ فتاة أمريكية متهمة بالاعتداء على طالبة سعودية.
جاء ذلك حسبما أفاد موقع portlandmercury، الذي أشار إلى أنَّ القرار جاء بعد اتهامات بموجب قانون جريمة الكراهية، وجهت لامرأة من مدينة بورتلاند بولاية أوريجون بمهاجمة الطالبة السعودية في نوفمبر الماضي.
وذكرت الطالبة السعودية أنها جرى استهدافها والاعتداء عليها، بسبب ارتدائها الحجاب.
وصدرت مذكرة الاعتقال بسبب فشل السلطات في الوصول إلى المتهمة للمثول أمام المحكمة صباح الجمعة.
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