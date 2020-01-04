بدء اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

بدأ اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم السبت، بدورته الـ «64»بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشئون الرياضة عبد الرحمن بن عبد الله السحيباني.

ويناقش الاجتماع، الذي عقد بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، والخبراء أعضاء اللجان الفنية للمجلس، تحديث السياسة العربية للشباب، وإطلاق حملة تمكينهم في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب القادم، ومذكرة تفاهم بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومبادرة السودان لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية.

ويبحث الاجتماع أيضًا الموضوعات التي تهم الرياضيين من الشباب العربي وخاصة فيما يتعلق بمقترح تأسيس المعهد العربي لعلوم الرياضة والتنمية البشرية، ومشروع لائحة دورة الألعاب غير الأولمبية، ودورة الألعاب العربية الكبرى الـ «14» بلبنان والخامسة عشر بالعراق.