«مدني جازان» يحذر من التقلبات الجوية ويطالب بعدم الخروج إلا في الضرورة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية .

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.