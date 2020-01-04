أمير جازان يكرِّم نائبه لجهوده في نجاح المهرجان الشتوي

كرّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، المشرف على مهرجان جازان الشتوي.

جاء ذلك خلال تدشين حفل مهرجان وكرنفال جازان الشتوي 12 الليلة الماضية، والذي نوَّه أمير المنطقة خلاله، بجهود اللجان العاملة بالمهرجان برئاسة نائب أمير المنطقة المشرف على المهرجان، وبدور وكيل الإمارة وأعضاء اللجنة وجميع العاملين بمهرجان وكرنفال جازان 12.

وأعرب أمير جازان، عن سعادته بما شاهده إثر تدشين فعَّاليات مهرجان جازان الشتوي، وتطور كرنفال جازان في عامه الحالي، مؤكدًا أنَّه انطلاقة حقيقيَّة للمهرجان الذي سينفذ بمختلف محافظات المنطقة ومراكزها على مدى 12 يومًا، للتعريف بمقوماتها السياحية والاستثمارية والاقتصادية والتراثية والأدبية والفنية.

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وأشاد أمير المنطقة بما تحظى به منطقة جازان من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

من جانبه أعرب نائب أمير منطقة جازان عن خالص شكره وتقديره لأمير المنطقة على تكريمه، مؤكدًا أنَّ ما تحقق من نجاحات في المهرجان وتطورات متلاحقة وتنمية شاملة للمنطقة في شتى المجالات، تمَّت بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز .