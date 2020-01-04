«إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم مساعداته الإيوائية والطبية لليمنيين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية المتضررة من الأحداث الجارية هناك، ووزع مواد إيوائية بجانب الخدمات الصحية والطبية.

وبالتعاون مع «ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية»، وزع المركز مواد إيوائية في مدرسة ميل بمديرية حات التابعة لمحافظة المهرة، شملت 12 خيمة و40 بطانية و20 بساطًا، واستهدفت 75 طالبًا.

جاء ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المتنوعة التي تقدمها المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

في الإطار ذاته، أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة، 15 عملية جراحية؛ منها 4 لجراحة القلب المفتوح، و11 حالة لقسطرة القلب بمدينة المكلا؛ وذلك في اليومين السابع والثامن من الحملة الطبية التطوعية للمركز، في مجال جراحات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في جمهورية اليمن؛ ليصل إجمالي العمليات المنفّذة منذ بدء الحملة 92 عملية جراحية، منها 72 قسطرة قلبية و20 عملية قلب مفتوح.

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وتأتي هذه الحملة بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، والوقوف بجانبهم، ورفع معاناة أسرهم.

وواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز، تقديم خدماتها العلاجية لنازحي «مخيم الخانق» بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء، بالشراكة مع «مؤسسة طيبة للتنمية».

وراجع قسم الطوارئ، خلال الأسبوع الماضي، 567 مستفيدًا، وعيادة الباطنة 350 شخصًا، وعيادة النساء 56 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 15 فردًا، وقسم التحصين 18 مريضًا، وعيادة التغذية 16 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 92 فردًا، كما راجع قسم الرعاية الصحية 200 شخص، وأُجري الفحص المختبري لـ317 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ977 فردًا.