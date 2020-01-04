هيئة الهلال الأحمر بجدة تنهي استعداداتها لمباراة السوبر

أنهت إدارة الإسعاف التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خطة تقديم الخدمة الإسعافية ‏بكأس السوبر السعودي التي ستقام اليوم بين ناديي، النصر والتعاون، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن الهيئة جهّزت 15 فرقة إسعافية، فضلًا عن تشغيل 5 نقاط تجمع لفرق إسعافية متكاملة.

وأشار أبو زيد إلى تمركز 4 فرق إسعافية على مدخل مدينة الملك عبدالله قبل بداية المباراة وتشغيل غرفة التحكم والقيادة داخل المدينة الرياضية وتمركز 6 مسعفين على عربات الجولف بأرضية الملعب ورفع الجاهزية بعد نهاية المباراة بالمراكز المحيطة لمدينة الملك عبدالله الرياضية.