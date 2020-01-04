ضبط 735 كيلو جراما «أسماك فاسدة» ومجهولة المصدر في الشرقية

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 735 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر في المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال حملةٍ شنتها الوزارة على أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية، وتنوعت المخالفات بين بيع أسماك مجهولة المصدر، وروبيان غير صالح للاستهلاك الآدمي، وغش تجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين.

وبين مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أنَّ الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، والقطيف، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرطة القطيف.

وانتهت الحملة بإتلاف 280 كيلو جرامًا من الروبيان، و231 كيلو جرامًا من البلطي، إضافة إلى 104 كيلو جرامات فيليه، و120 كيلو جرامًا من السمك، فيما تواصل الوزارة حملاتها التفتيشية على أسواق المنطقة الشرقية وجميع أسواق المملكة، مهيبةً في الوقت نفسه المستثمرين في تجارة الأسماك بالتقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.