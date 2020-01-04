بالصور.. مدني ميسان ينتشل جثة مقيم قذفته سيارة بمنحدر في عقبة «الصفيحة»

تمكَّن رجال الدفاع المدني، اليوم السبت، من انتشال جثة مقيم انحرفت به سيارة من الوزن الثقيل، وقدفته بمنحدر في عقبة الصفيحة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الدفاع المدني السعودي: «انتشل مدني ميسان جثة مقيم انحرفت به عربة من الوزن الثقيل بمنحدر في عقبة الصفيحة».

ولفت الدفاع المدني إلى أن الجثة وُجدت على بُعد ٥٠٠ متر من انحراف العربة بمنطقة جبلية وعرة، سائلًا الله أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته.

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وفي سياق ذي صلة، أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين الأخذ بأسباب السلامة أثناء الاستمتاع بإجازة منتصف العام الدراسي، سواء في المتنزهات العامة أو المدن الترفيهية أو الرحلات البرية.

وأكدت المديرية أهمية إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة أثناء القيام بالرحلات البرية واختيار الأماكن الآمنة المناسبة، ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة.

وشددت المديرية، على أهمية الحرص على إشعال النار بعيدًا عن الخيام، ومراعاة اتجاه الرياح، وعمل التهوية المناسبة بالخيام عند اشتعال الحطب أو الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، كما ينبغي التأكد من إطفاء النار قبل النوم وتوفير طفاية حريق مناسبة داخل الخيمة.