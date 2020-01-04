«المرور» يرد على إيقاف الخدمات لمخالفي الـ20 ألفًا ويوضح رسوم تجديد استمارة السيارة

تفاعل «المرور السعودي» مع تغريدات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تساءلت حول ما تم تداوله أخيرًا حول إيقاف خدمات مرتكب المخالفات المرورية إذا بلغت قيمتها الـ20 ألف ريال، بعد إبلاغ مرتكبها بوجوب سدادها خلال 30 يومًا.

وردَّ «المرور السعودي»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على المتسائلين، بنشر نص المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور، والتي تنص على أنه: إذ تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليه، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيُبَلَّغُ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة -وفقًا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

وردًّا على تساؤل حول تضاعف قيمة المخالفات إذا مرَّ عليها شهر ولم تسدد، قال المرور، إن «المخالفات تسجل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة».

وحول رسوم تجديد استمارة السيارة، قال المرور السعودي، إن «عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف».