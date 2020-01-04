بدء القبول بكليات عنيزة للفصل الثاني

تواصل كليات عنيزة قبول الطلاب لمرحلة البكالوريوس من خريجي الثانوية والدبلوم فوق الثانوي للفصل الدراسي الثاني 1441، وذلك عبر موقع الكليات الإلكتروني، والذي يشمل كل معايير القبول التي تعنى بالقبول والتسجيل. وأوضح المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله الشتيوي، أن التقديم يتم بشكل إلكتروني، ويجب اختيار الطلاب للتخصص وفق الرغبة والمؤهل العلمي. وأن الكليات تتيح معادلة الدبلومات لخريجي الكليات التقنية والمجتمع، حسب الضوابط العلمية المحددة من الكليات، في 15 تخصصا علميا. وهناك إمكان تحديد وقت الدراسة خلال اختيار الفترة الصباحية أو المسائية، وذلك لاستفادة راغبي إكمال مشوارهم العلمي بما يتناسب مع إمكاناتهم، لافتا إلى وجود سكن للطالبات، وكذلك نقل من جميع محافظات ومدن القصيم برسوم ملائمة. داعيا الطلاب إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الكليات.



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