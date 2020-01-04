السعودية اليوم / أمطار متفرقه على محافظة بيش



بيش 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واس

هطلت اليوم امطار متفرقة على منطقة جازان شملت محافظة بيش، وعدداً من المراكز والقرى التابعة له.

جعله الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد.

//انتهى//

20:50ت م

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