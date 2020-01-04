السعودية اليوم / "البيئة" تضبط 735 كغ من السمك الفاسد ومجهول المصدر في أسواق السمك بالشرقية



الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واس

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية عدداً من المخالفات تتمثل في أسماك مجهولة المصدر، وأسماك وروبيان غير صالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين.

وبين مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، وبلدية القطيف، والجمعية

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتلاف 280 كغ من الروبيان، و231 كغ من البلطي، إضافة إلى 104 كغ فيليه، و120 كغ سمك، مؤكدةً أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة على أسواق المنطقة الشرقية خاصة وجميع أسواق المملكة عامة مهيبةً في الوقت نفسه بالمستثمرين في تجارة الأسماك التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

// انتهى //

20:43ت م

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الرياض 09 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال حملةٍ قامت بها على أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية عدداً من المخالفات تتمثل في أسماك مجهولة المصدر، وأسماك وروبيان غير صالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين.وبين مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، وبلدية القطيف، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرطة القطيف.وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتلاف 280 كغ من الروبيان، و231 كغ من البلطي، إضافة إلى 104 كغ فيليه، و120 كغ سمك، مؤكدةً أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة على أسواق المنطقة الشرقية خاصة وجميع أسواق المملكة عامة مهيبةً في الوقت نفسه بالمستثمرين في تجارة الأسماك التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.// انتهى //20:43ت م0085

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