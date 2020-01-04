شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 محال تجارية مخالفة برجال ألمع والان نبدء بالتفاصيل

أجرت بلدية محافظة رجال ألمع جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 3 محال تجارية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة، وسجلت عددًا من المخالفات على المحال التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.