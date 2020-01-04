شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 محال تجارية مخالفة برجال ألمع والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق 3 محال تجارية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة، وسجلت عددًا من المخالفات على المحال التي أخلت باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.
وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة.
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