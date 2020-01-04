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عبدالرحمن بن مساعد يعلق على توقيت تصفية سليماني

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2020-01-04

عبدالرحمن بن مساعد يعلق على توقيت تصفية سليماني

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على التوقيت الذي اختارته الولايات المتحدة لتصفية قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني في العراق فجر الجمعة.

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وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: لسنوات وسليماني يتجول في عواصم عربية متنقلًا بين لبنان ودمشق وصنعاء وبغداد وله صور وفيديوهات في كل منها، وكان هو المحرك لكل أذرع إيران في هذه العواصم بما ينفذ أجندة إيران في تصدير ثورتها وفي إلحاق الضرر بدول المنطقة ولم تقتله أمريكا إلا حين قُتِل أمريكي وحُرقت سفارتها بتخطيط منه.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية كشفت، في بيان لها، أمس، أن عملية تصفية سليماني تمت بموافقة الرئيس دونالد ترامب.

وشهدت السفارة الأمريكية في بغداد قبل أيام أعمال عنف أدت إلى إصابة أكثر من 60 عراقيًّا، بعدما اقتحمت عناصر الحشد الشعبي العراقي المدعومة من إيران مقر السفر وأشعلت فيها النيران.

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