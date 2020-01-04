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2020-01-04 مدني جازان يحذر من أمطار رعدية ورياح تثير الغبار متابعات الخليج 365 - واس دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك عقب ورود تنبيه من الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض المنطقة لهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية بالجميع لأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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