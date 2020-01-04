رحيل نجيب الزامل.. أيقونة حب الخير والتطوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فقدت الساحة الإعلامية والثقافية الكاتب الإعلامي، عضو مجلس الشورى سابقا، الدكتور نجيب الزامل الذي وافته المنية أمس في ماليزيا.
ونعت وزارة الإعلام الزامل على موقعها في تويتر، واصفة إياه بأيقونة حب الخير وأعمال التطوع، داعية له بالرحمة والمغفرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله المغلوث، إن الفقيد كان رائدا أثرى الساحة بفكره وقلمه، وبإنسانيته وعطائه التطوعي.
وأضاف «فقد عرفناه زميلا كريما، وكاتبا صادقا، مهموما بمجتمعه، محبا لوطنه. غفر الله له وأكرم مثوبته، وأحسن عزاء أسرته، وألهمهم الصبر والسلوان».
فيما نعى مدير المكتب الخاص لولي العهد رئيس مركز «مبادرات مسك» بدر العساكر، الفقيد قائلا «الأخ الكبير نجيب الزامل له الصنائع من المعروف، عرفته كريم النفس، وصاحب عطاء. من المؤلم أن أنعيه أو أكتب في غيابه عنه، أتأمل أحاديثه ومقولاته، وأعرف عمقها، ولا أملك إلا الدعوات له بالرحمة والمغفرة، رحمه الله وألهم ذويه الصبر والسلوان».
عن الفقيد الزامل:
- تلقى تعليمه المبكر في مدارس شركة أرامكو
- كتب في صحف سعودية عدة منها اليوم، والاقتصادية
- عضو مجلس الشورى
- كرس حياته للتطوع وعمل الخير
- أنشأ جمعية تطوعية تحت مسمى »فريق أولاد وبنات الأحساء التطوعي«
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