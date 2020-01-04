ضبط عاملة نظافة تروج حبوبا مخدرة لطالبات جامعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

قبض الأمن الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز على عاملة نظافة من جنسية آسيوية بحوزتها حبوب مخدرة حاولت ترويجها خلال فترة الاختبارات، طبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.

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وأفادت وكيلة شطر الطالبات بالجامعة في السليمانية هناء جمجوم بأنه بعد القبض على العاملة وفحص الحبوب التي بحوزتها اتضح أنها حبوب مخدرة.

وأضافت بأنه ومن خلال التحقيقات الأولية اتضح أن العاملة تحصل على الحبوب المخدرة من صديقة لها من الجنسية نفسها تعمل في أحد مستشفيات الصحة النفسية، مشيرة إلى تسليم العاملة وكل معلومات القضية للجهات الأمنية المختصة.

يشار إلى أن تصريح ورد الجامعة جاءا بناء على استفسارات وجهتها الصحيفة، وذلك بعد المعلومات التي حصلت عليها من مصادر تفيد بالقبض على عاملة حاولت بيع الحبوب المخدرة للطالبات خلال فترة الاختبارات.