هيئة المهندسين تعلن الفائزين في الانتخابات التنسيقية بحائل والمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين أسماء الفائزين في انتخابات اللجان التنسيقية بمنطقتي حائل والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف أنه جرى إقفال عملية الاقتراع الالكترونية، والاطلاع على نتائج التصويت لأعضاء لجنة لجنتي حائل والمدينة المنورة، وبعد فرز الأصوات الكترونيا فاز من لجنة المدينة المنورة: عبدالرحمن الباهي، ياسر الجهني، عبدالعزيز بن حسين، محمد الصبحي، بندر المرواني، فوزي الحجيلي، ماهر الصاعدي.

Advertisements

فيما فاز من لجنة حائل كل من: عبدالله الحربي، خالد الخوير، راشد الشمري، فهد الخبراء.

وأشار إلى أن الفائزين يتمتعون بعضوية لجان المناطق المحددة لمدة سنتين من تاريخ القرار حسب نظام الهيئة، مؤكدا أنه سوف يكون اختيار الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري بين أعضاء اللجنة التنسيقية، تحت إشراف الهيئة السعودية للمهندسين.

يذكر أن لجنتي حائل والمدينة المنورة أكملتا الحد الأدنى لفتح اللجان التنسيقية، كما أنه في حال تساوي عدد أصوات المرشحين يعتمد على أقدمية العضوية.

وكانت الهيئة أنهت عملية الانتخابات التي أطلقتها الثلاثاء قبل الماضي، ابتداء من الرابعة مساء، وأقفلت في تمام الـ 4:00 مساء الخميس الماضي.