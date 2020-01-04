ضبط 735 كجم من الأسماك الفاسدة بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة 735 كجم من الأسماك الفاسدة، خلال حملة قامت بها على أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية، وسجلت عددا من المخالفات، تتمثل في أسماك مجهولة المصدر، وروبيان غير صالح للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مخالفات في الغش التجاري، وحالات تستر في بيع وتداول الأسماك، وسوء التخزين.

وأوضح مدير فرع الوزارة في المنطقة المهندس عامر المطيري أن الحملة جاءت بالتعاون مع كل من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، والقطيف، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرطة القطيف.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى إتلاف 280 كجم من الروبيان، و231 كجم من البلطي، إضافة إلى 104 كجم فيليه، و120 كجم من السمك.