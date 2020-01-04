القبض على قائد مركبة تحرش بفتاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة على مواطن في عقده الثالث تحرش بفتاة عند ركوبها معه في سيارته من أجل إيصالها.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم حسين القحطاني في بيان أمس أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن استغاثة فتاة بمقطع فيديو من قيام شخص بالتحرش بها عند ركوبها معه من أجل إيصالها، فقد تمكنت دوريات الأمن من القبض عليه، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.