التقنية المعلوماتية بحلقة نقاش جامعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت جامعة القصيم، ممثلة بمكتب البنية المؤسسية، حلقة نقاش حول «المجالات التقنية المعلوماتية والبنية المؤسسية» التي هدفت للإسهام في بلورة توجهات خطة الجامعة في المجالات التقنية المعلوماتية، ضمن جهودها في إعداد خطتها الاستراتيجية 2020 - 2025م. وناقشت سبل نشر مفهوم التحول الرقمي من خلال توحيد أنظمة الكترونية عدة تحت سقف واحد، إضافة إلى نشر مفهوم البنية المؤسسية ليشمل الموارد المكانية والبشرية وغيرها.

وعرضت حلقة النقاش التي أقيمت بمقر المدينة الجامعية، أبرز المجالات التقنية المعلوماتية والبنية المؤسسية التي ستضع حجر الأساس لخطة الجامعة في هذا المجال.

وخلصت حلقة النقاش إلى أهمية حوكمة الأعمال والإجراءات وإكمال الحلقة (closing the loop) من خلال تفعيل مفهوم البنية المؤسسية، فضلا عن التوظيف الجيد لتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعة وفي جميع المجالات، إضافة إلى ضرورة الاستثمار في اقتصاد المعرفة، وإنتاج بحوث علمية نوعية تخدم المجتمع.