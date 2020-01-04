سياج دنماركي لمواجهة إنفلونزا الخنازير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كوبنهاجن

بنى الدنماركيون أخيرا سياجا من بحر الشمال حتى بحر البلطيق للحماية من حمى إنفلونزا الخنازير الأفريقية. وتحمي الدنمارك حاليا حدودها المشتركة مع ألمانيا والبالغة 70 كلم بسياج ممتد يصل ارتفاعه إلى 5ر1 متر واكتمل بناؤه مطلع ديسمبر الماضي.

ويرى كثيرون في المنطقة السياج مصدر إزعاج. وتزداد المخاوف بشدة حيال حمى الخنازير الأفريقية عبر أوروبا، ورصد أخيرا الفيروس المسبب للمرض في خنازير برية ميتة بمقاطعة بولندية قرب الحدود الألمانية، كما جرى تسجيل أكثر من 20 حالة في شرق أوروبا.