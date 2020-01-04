امتلاء سدود تونس بنسبة 65 %

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغت نسبة امتلاء السدود من المياه في تونس 65%، وذلك بفضل هطول كميات متفاوتة من الأمطار، شهدتها معظم محافظات البلاد، بداية من سبتمبر 2019 حتى الأول من يناير2020.

وأفاد بيان لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس أمس بأن كميات الأمطار المسجلة خلال الفترة نفسها سجلت بين 6ر382 ملم في جندوبة و9ر22 ملم في ولاية قبلي، وتجاوزت المعدل بكامل المحافظات ما عدا 10 محافظات من 24.

وتعتزم تونس بناء 4 سدود جديدة بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 390 مليون دولار، إلى جانب 40 سدا، من أهمها سد سيدي سالم هو أكبر السدود بتونس.