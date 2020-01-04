سلاح جديد لإنقاذ متعاطي الجرعات الزائدة من المخدرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يعمل باحث بجامعة نورثويسترن في ولاية إلينوي الأمريكية على تطوير علاج تكنولوجي لمواجهة الجرعات المميتة من الأفيون.
وساعد مدير مركز علم الالكترونيات البيولوجية المتكاملة التابع للجامعة جون روجرز في اختراع أداة بحجم الفلاشة يمكن زرعها تحت الجلد، وإذا رصدت هذه الأداة الحساسة انخفاض مستوى الأكسجين في دم أي شخص لمستوى خطير، تطلق بصورة آلية جرعة مخزنة من النالوكسون.
وقال روجرز «إنه نظام تلقائي تماما، يشبه تقريبا نظام مزروع لمواجهة الطوارئ يقدم نوعا سريعا من المساعدة لكن بدون أي تدخل بشري».
وكانت الفكرة حازت على منحة بقيمة 10 ملايين دولار من مبادرة المساعدة في إنهاء الإدمان طويل المدى الخاصة بمعاهد الصحة الوطنية، والتي تهدف للتوصل لحلول علمية لأزمة الأفيون. ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات على الحيوانات هذا العام، والتجارب السريرية على البشر خلال خمسة أعوام. وجرى تطوير عدد من الأدوات الدقيقة المصممة لمراقبة العمليات الجسدية والتدخل إذا لزم الأمر.
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