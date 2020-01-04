الترجي يتربص بضيفه مستقبل سليمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس

يتطلع الترجي إلى استغلال الدفعة المعنوية القوية التي نالها من فوزه الساحق على شبيبة القيروان 7-1 الثلاثاء الماضي لمواصلة نغمة الفوز في الدوري التونسي عندما يحل ضيفا على مستقبل سليمان اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة.

ورغم كونها مواجهة بين الترجي حامل لقب البطولة ومستقبل سليمان الصاعد هذا الموسم، يدرك الترجي أن المباراة لن تكون سهلة في ظل المستويات الجيدة لمستقبل سليمان.

وبعد عودة الترجي من مشاركته بكأس العالم للأندية بقطر، والتي احتل فيها المركز الخامس، عانى من تذبذب مستواه نسبيا، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل مستقبل سليمان المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.