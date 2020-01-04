بايرن ميونخ يبحث عن مدافع أيمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ

قال المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم حسن صالح حميدتش، إنه يحاول تلبية رغبة المدير الفني هانز فليك في البحث عن مدافع أيمن جديد.

وقبل إقلاع طائرة النادي البافاري المتجهة إلى قطر لإقامة معسكر تدريبي هناك، قال حميدتش أمس «نبحث، ونترك كل الخيارات مفتوحة وسننظر في المتاح».

وكان فليك صرح في مقابلة مع مجلة «كيكر» مع حلول العام الجديد بأنه يرى أن إضافة مدافع أيمن ستكون مجدية للغاية في الدور الثاني من الدوري.

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وأضاف أنه يمكنه في هذه الحال نقل الألماني الدولي جوشوا كيميش إلى خط الوسط المدافع بشكل دائم، ووضع الفرنسي الدولي بنيامين بافارد في قلب الدفاع.

ويعاني بايرن في الوقت الراهن من غياب مدافعيه نيكلاس زوله ولوكاس هيرنانديز وخافي مارتينيز بسبب الإصابة.

وقال حميدتش (43 عاما) إنه يرغب في الانتظار لما قد يحتاجه فليك أيضا، وعندئذ سيتصرف تبعا لذلك.

ولم يجب حميدتش بشكل محدد عن سؤال حول ما إذا كان انتقال نجم المنتخب الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن في فترة الانتقالات الشتوية مستبعدا، واكتفى بالقول «نحن لا نتحدث عن لاعبين مرتبطين بعقود مع أندية أخرى».

يشار إلى أن موضوع انتقال ساني المصاب حاليا في الركبة مطروح في بايرن منذ فترة طويلة.