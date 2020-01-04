توتر يؤجل معسكر منتخب أمريكا بقطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن
أجل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم المعسكر التدريبي الذي كان مقررا للمنتخب الأول في العاصمة القطرية الدوحة خلال يناير الحالي.
وأرجع الاتحاد في بيان نشره على موقعه الالكتروني أمس، السبب في التأجيل إلى تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط عقب الضربة الأمريكية الأخيرة في بغداد.
وذكر الاتحاد الأمريكي في بيان رسمي بموقعه على الانترنت أنه «نظرا لتطور الأوضاع في المنطقة، قررنا تأجيل سفر المنتخب إلى قطر للدخول في المعسكر التدريبي الذي كان مقررا في يناير الحالي».
وأضاف البيان «في الوقت نفسه، نعمل على وضع ترتيبات بديلة استعدادا للمباراة المقررة أمام كوستاريكا في أول فبراير على ملعب ديجنيتي هيلث سبورتس بارك في كارسون بكاليفورنيا».
وتابع «نعمل مع الاتحاد القطري لكرة القدم على إيجاد فرصة في المستقبل القريب كي يستفيد منتخبنا من المنشآت القطرية ذات الطراز العالمي».
ويستهل المنتخب الأمريكي مبارياته في 2020 بالمباراة الودية أمام نظيره الكوستاريكي.
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