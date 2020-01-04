بيسمارك يرحل عن خورفكان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ أبوظبي أعلن نادي خورفكان الإماراتي أمس رحيل المهاجم البرازيلي بيسمارك فيريرا عن الفريق الأول لكرة القدم، بناء على رغبة اللاعب. وكان خورفكان قد ضم بيسمارك من صفوف القادسية السعودي على سبيل الإعارة في يوليو الماضي. ويرتبط بيسمارك مع القادسية بعقد يستمر حتى عام 2022. وذكرت شركة نادي خورفكان لكرة القدم أمس أنه «بناء على طلب اللاعب وعدم رغبته بالاستمرار، تم فسخ العقد بالتراضي،علما أن اللاعب سجل هدفين فقط خلال 17 مباراة».



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