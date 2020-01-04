أبها يفتقد الحبيب 5 أسابيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يغيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، أحمد الحبيب عن الملاعب مدة قد تصل إلى 5 أسابيع بسبب الإصابة، بحسب تأكيدات النادي أمس.

وقال نادي أبها عبر حسابه في تويتر إن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أحمد الحبيب أثبتت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ، وحاجته إلى فترة علاج تتراوح بين 4 و5 أسابيع.

وكان الحبيب قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أبها في 23 ديسمبر الماضي ضمن دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، والتي انتهت بتأهل أبها إلى دور الثمانية عقب حسمه المواجهة بالفوز 1-0.