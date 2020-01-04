العدالة يكمل ثمانية كأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لحق العدالة بالمتأهلين إلى دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم عقب فوزه على نظيره الشعلة 2-0 أمس على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في آخر مباريات دور الـ16 من البطولة.

وترجم العدالة سيطرته على مجريات الشوط الأول بهدفي سي آسي ماندو وكاروليس أندريا في الدقيقتين 16 و29، فيما اختلف الشوط الثاني عن الأول، حيث غلب عليه التحفظ والتكتل الدفاعي مع محاولات من الشعلة للتسجيل.

مباريات دور الثمانية

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- العدالة والنصر

- الهلال والاتفاق

- الوحدة والأهلي

- أبها والفتح