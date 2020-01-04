5 سعوديين ينافسون 6 إماراتيين بمهرجان الإبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس الصياهد

تتنافس 11 منقية اليوم في فئة شلفا ولي العهد مجاهيم (30 جملا) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، وذلك بعد إسدال الستار أمس على منافسات الشعل.

وينتظر أن تكون منافسات اليوم، حيث يتنافس 5 سعوديين و6 إماراتيين، على شلفا ولي العهد، كما سيكون اليوم حافلا بالإثارة، إذ يشهد أيضا انطلاقة المرحلة الأولى لمسابقة الطبع، إلى جانب المسابقة الجماهيرية المثيرة (القعود قعودك لاطرحته) التي يتوقع أن تأتي قوية، حيث يطمح الجميع في أداء المهمة بأقل من 25 ثانية من أجل التأهل للمنافسة على الجائزة الكبرى.

المشاركون بفئة شلفا ولي العهد مجاهيم جمل

الإماراتي محمد العامري

الإماراتي محمد العامري الإماراتي سيف المزروعي

الإماراتي سيف المزروعي الإماراتي محمد المنهالي

الإماراتي محمد المنهالي الإماراتي محمد المنهالي

الإماراتي محمد المنهالي الإماراتي سعيد الفلاحي

الإماراتي سعيد الفلاحي عامر المري

عامر المري سعد العتيبي

سعد العتيبي الإماراتي محمد المنصوري

الإماراتي محمد المنصوري طالب المري

طالب المري الإماراتي مبخوت المنهالي

الإماراتي مبخوت المنهالي سالم المري