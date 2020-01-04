شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 700 كيلو سمك فاسد بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وبين مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف، ووزارة التجارة، وبلدية وسط الدمام، وبلدية القطيف، والجمعية السعودية للاستزراع المائي، وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وشرطة القطيف.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتلاف 280 كغ من الروبيان، و231 كغ من البلطي، إضافة إلى 104 كغ فيليه، و120 كغ سمك، مؤكدةً أن هذه الحملات التفتيشية مستمرة على أسواق المنطقة الشرقية خاصة وجميع أسواق المملكة عامة مهيبةً في الوقت نفسه بالمستثمرين في تجارة الأسماك التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
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