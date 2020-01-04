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حقيقة إيقاف الخدمات عن أصحاب المخالفات المرورية فوق 20 ألفًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المرور السعودي حقيقة ما تم تداوله أخيرًا حول إيقاف خدمات مرتكب المخالفات المرورية إذا بلغت قيمتها 20 ألف ريال، بعد إبلاغ مرتكبها بوجوب سدادها خلال 30 يومًا.
وأعاد المرور نشر نص المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور التي تنص على أنه: إذ تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليه، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات 20 ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة- وفقًا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له- أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.
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