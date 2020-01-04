في أجواء حماسية تأهل شخص واحد لجائزة القعود

2020-01-04

متابعات الخليج 365 - واس

تواصلت اليوم مسابقة (القعود قعودك لاطرحته) بشكلها الجديد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وسط أجواء مثيرة وحماسية من قبل الجمهور الكبير الذي حضر.

وحقق متسابق واحد القعود والتأهل إلى المنافسة على الجائزة الكبرى بعد إنجازه المهمة في وقت أقل من 25 ثانية، وهو الشرط الذي وضعته اللجنة المنظمة للتأهل للجائزة الكبرى، في المقابل اكتفى المتسابقون الثلاث الآخرين بالفوز بالقعود بعد تحقيق المهمة في أقل من دقيقة.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان أطلقت المسابقة بشكل جديد وفق قواعد وشروط مستحدثة بعد النجاح المميز الذي حققته في انطلاقتها الأولى يوم السبت الماضي، وستستمر المسابقة حتى 14 يناير الحالي.

وتبدأ المسابقة باستلام الراغبين في المشاركة لكوبونات تحمل أرقاما محددة قبل الدخول للمدرجات، بعد ذلك يتم اختيار المشاركين بواسطة السحب على كوبونات المشاركة، ويطلب من المشاركين إبراز بطاقة الهوية، وتعبئة وتوقيع إقرار المشاركة.

ويحصل المتسابق على “القعود” إذا نجح في طرحه خلال دقيقة، أما المتسابق الذي يفشل في إسقاط “القعود” في المدة المحددة فيتم استبداله بمشارك آخر من الجمهور، وإذا تمكن المتسابق من إسقاط “القعود” خلال 25ثانية فيتأهل للتصفيات النهائية على الجائزة الكبرى، إضافة لحصوله على “القعود”.

وفي ختام التصفية النهائية لمنافسات المسابقة يحصل المتسابق الأسرع من بين المتأهلين على الجائزة الكبرى، والتي سيعلن عنها لاحقا.

وتقام المسابقة أيام 6 ، 8 ، 10 12 , 14 يناير الجاري.

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