عارضون من 18 دولة في مهرجان جازان الشتوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شارك عارضون من 18 دولة على مستوى العالم في مهرجان جازان الشتوي الثاني عشر الذي دشنه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر أمس الأول، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بجيزان، حيث انطلقت المسيرة الكرنفالية لمحافظات منطقة جازان الـ16، والتي ابتهجت فرحا بمشاركتها في الكرنفال الشتوي، معبرة عن نموها وتطورها.
وتحدث ضيوف المهرجان من جنسيات مختلفة عن السياحة السعودية، والتي عاشوا خلالها في أمن وأمان، معجبين بكرم الضيافة السعودي، ثم شاهد أمير المنطقة فيلما عن تاريخ كرنفال جازان الذي واكب انطلاقة مهرجان جازان الشتوي الأول منذ عام 1429، ومراحل تطور الكرنفال الذي قدم خلال السنوات الماضية عرضا لحياة جازان القديمة، وصولا للعام الحالي الذي شهد مشاركة عارضين من دول لبنان وسوريا والجزائر والمغرب والبرتغال والسويد والفلبين وأمريكا وأوكرانيا وباكستان وروسيا والصين وإسبانيا وكولومبيا وإندونيسيا واليمن وفرنسا ومصر.
ويأتي الكرنفال انطلاقة حقيقية للمهرجان الذي سينفذ بمختلف محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها على مدى 12 يوما، للتعريف بما تزخر به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية واقتصادية وتراثية وأدبية وفنية.
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