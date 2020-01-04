عسل المجاردة يجذب 350 شابا وشابة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح محافظ المجاردة، رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة، سعيد بن دلبوح، ضمن ملتقى المجاردة الشتوي أمس الأول فعاليات شارع الفن ومهرجان العسل الثامن الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية بالمحافظة، حيث شارك بالمهرجان 350 شابا وشابة.

وتجول المحافظ في شارع الفن الذي احتوى على عدد من اللوحات التشكيلية التي شارك بها عدد من الفنانين التشكيليين، والمهتمين بالتصوير الفوتوجرافي، فيما اطلع على صالة عرض العسل، مستمعا لشرح من النحالين أثناء الجولة على أنواع العسل.

وأكد المحافظ أن المهرجان الذي جاء هذا العام تحت عنوان «شتانا غير»، حظي بدعم غير محدود من أمير منطقة عسير تركي بن طلال، مشيرا إلى الاستعدادات التي بذلت لتنظيم المهرجان حتى تم إخراجه بهذه الصورة المميزة لخدمة النحالين وزوار المهرجان من داخل المحافظة وخارجها.