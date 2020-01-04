وزير الخارجية القطري في طهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طهران عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة أولى من المحادثات مع نظيره القطري محمد آل ثاني والوفد المرافق له في طهران أمس. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الجولة الثانية من المحادثات بين الوزيرين سوف تعقد على انفراد. وتأتي زيارة الوزير القطري بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني أمس الأول في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد.



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