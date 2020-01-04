بريطانيا تنصح بعدم السفر إلى إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نصحت بريطانيا رعاياها أمس بعدم السفر إلى إيران إلا في حالات الضرورة.
وقال بيان لوزارة الخارجية، إنه يتعين على البريطانيين في إيران التفكير في المغادرة إذا لم يكن وجودهم ضروريا، حيث «من المحتمل حدوث تجمعات ومسيرات في مدن في جميع أنحاء إيران، وقد يتسم الوضع بالتوتر ومشاعر الغضب. قد تشارك حشود ضخمة في جنازات الجنرال سليماني في مشهد وطهران وكرمان».
وناشدت الوزارة الرعايا البريطانيين «بتجنب أي مسيرات وتجمعات جماهيرية ومواكب والابتعاد عن المواقع العسكرية».
وقالت «هناك خطر من احتمال تعرض الرعايا البريطانيين، وبدرجة أكبر الرعايا البريطانيين الإيرانيين حملة الجنسية المزدوجة للاحتجاز أو الاعتقال التعسفي في إيران. عملية العدالة الجنائية المتبعة في مثل هذه الحالات تقل عن المعايير الدولية».
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