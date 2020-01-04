فصائل فلسطينية تقيم عزاء في غزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ غزة
أقامت فصائل فلسطينية في غزة أمس بيت عزاء لقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل مع آخرين في غارة أمريكية في العراق.
وجرى فتح بيت العزاء في ساحة الجندي المجهول الرئيسة وسط مدينة غزة، وتضمن رفع صور لسليماني وأعلام فلسطينية وإيرانية.
وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان إضافة إلى الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى أصدرت بيانات إدانة لعملية قتل سليماني.
وذكرت وسائل إعلام أمس أن إسرائيل نقلت رسائل تحذير إلى حماس والجهاد عبر مصر من مغبة المشاركة في أي رد انتقامي لمقتل سليماني انطلاقا من قطاع غزة.
في المقابل امتنعت السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إصدار أي موقف بشأن عملية اغتيال سليماني وتصاعد التوتر الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
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